I mondi di Gina | la mostra sulla Lollobrigida a Roma | oltre 120 fotografie della diva dai mille talenti

(Di giovedì 8 giugno 2023) 'Vorrei essere ricordata soprattutto come artista e, perché no?, anche come attrice': se questo è una sorta di testamento spirituale cheaffidò ad un'intervista, la'I...

... perché no, anche come attrice': se questo è una sorta di testamento spirituale cheLollobrigida affidò ad un'intervista, la mostra 'IDI' - promossa dal Ministero della Cultura con ...... viaggiatrice e persino cantante: all'eclettico talento diLollobrigida, una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano e internazionale, è dedicata la mostra 'Idi', ...'Sono rimasta allibita nell'apprendere che alla conferenza stampa di presentazione della mostra ' Idi' saranno presenti persone che lei non avrebbe mai voluto nel suo mondo . Mi sembra di sentire il suo dolore, la sua solitudine davanti ad un figlio che si allea con un fantomatico marito,...

I mondi di Gina, omaggio di Roma all'indimenticata Lollobrigida Agenzia ANSA

“Vorrei essere ricordata soprattutto come artista e, perché no, anche come attrice”: se questo è una sorta di testamento spirituale che Gina Lollobrigida affidò ...120 foto, gioielli, costumi per raccontare la divina Lollobrigida a 360 gradi. La diva del cinema ma anche la scultrice e la fotografa (ha ritratto, tra gli altri, Indira Gandhi, Fidel Castro, Henry K ...