I ministri di Erdogan che punta ancora sulla diplomazia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tra la cerimonia di insediamento e la nomina ufficiale del suo nuovo gabinetto, il presidente Recep Tayyipha trovato il tempo per inviare i militari turchi in Kosovo in risposta alla richiesta arrivata dagli alleati Nato. Nelle ultime settimane il Paese balcanico è stato nuovamente scosso da tensioni dopo la vittoria di alcuni politici albanesi nelle elezioni di quattro comuni nel Nord, l’unica area del Kosovo a maggioranza serba. Il successo dei sindaci di etnia albanese è stato possibile grazie al boicottaggio delle urne portato avanti dalla componente serba, che si rifiuta adesso di riconoscere l’autorità dei sindaci eletti e la validità delle elezioni. Il Kosovo, dunque, continua a presentarsi come un Paese instabile e diviso al suo interno tra la popolazione serba e quella di origine albanese, il che complica il lavoro di peacekeeping delle truppe Nato. ...