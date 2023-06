I genitori di Michele Merlo costretti a cambiare città | “Ci dicono di vergognarci perché abbiamo accusato il medico”

(Di giovedì 8 giugno 2023) IdiA due anni dalla morte di, il cantante divenuto noto grazie alla partecipazione al talent Amici e deceduto a causa di una leucemia fulminante, idel ragazzo sonoa vivere un altro dramma. Il papà di Mike Bird, questo il nome d’arte di, Domenico, infatti, ha raccontato in un’intervista al Corriere del Veneto che lui e sua moglie sono statia trasferirsi dopo quanto accaduto al figlio. Secondo l’uomo, infatti, i cittadini di Rosà, in provincia di Vicenza, inizialmente solidali con loro sono con il passare del tempo diventati ostili. Il motivo? Le accuse che i ...

Due anni fa la scomparsa diMerlo, un ragazzo di grande talento che ha partecipato in passato ad Amici. Oggi i suoi, come svela il Corriere del Veneto, hanno cambiato città. Sembra quasi per costrizione. È ...Merlo, icostretti a cambiare città: 'Anche la sindaca ci dice di vergognarci perché abbiamo accusato il medico' Grande Fratello, spuntano i primi concorrenti della prossima edizione:...Merlo, icostretti a cambiare città: 'Anche la sindaca ci dice di vergognarci perché abbiamo accusato il medico' Grande Fratello, spuntano i primi concorrenti della prossima edizione:...

Michele Merlo, due anni dalla morte: i genitori costretti a cambiare città Corriere dello Sport

La famiglia di Michele Merlo, ex allievo di Amici, morto tragicamente per una leucemia fulminante, ha lasciato Rosà, loro paese d’origine in provincia di Vicenza. Intervistato dal Corriere del Veneto, ...Paola Caruso mostra il figlio Michele che è tornato a camminare. Il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento dopo che, a seguito di una iniezione di un farmaco, ...