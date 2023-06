I 48 posti letto Covid fantasma per evitare che la Calabria andasse in zona rossa | due dirigenti medici interdetti

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Questi 22glieli metto attivabili?”. In piena pandemia, il 19 agosto 2021 l’ex direttore sanitario dell’ospedale “Mater Domini” Matteo Galletta, ora manager del Policlinico Umberto I di Roma, lo domanda a Giuseppe Giuliano, l’ex commissario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Catanzaro e attuale commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia. “Si, si, – è stata la risposta – mettili attivabili e devono fare in culo che mi hanno rotto le palle, questi stanno cercando di scivolarmi laa me! Capito?”. Entrambi, adesso, sono accusati di falso ideologico e mercoledì è scattata l’interdizione per un anno dall’esercizio di pubblici uffici e da qualsiasi carica pubblica. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Giuseppe De Salvatore nell’ambito dell’indagine coordinata dal ...

Avrebbero comunicato in due circostanze alla regione Calabria un numero non rispondente al vero di posti letto Covid - 19 attivabili in 48 ore in area medica nel campus universitario di Germaneto di Catanzaro e nel presidio 'ex Villa Bianca'. Per questo motivo l'ex commissario dell'Azienda ...

