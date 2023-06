Huawei Watch 4 Series e Band 8 | ufficiali in Italia

annuncia oggi la disponibilità in Italia dei nuovi smartwatch della gamma4 Series, composta da4 e4 Pro . La serie si arricchisce con l'aggiunta di materiali premium e nuove funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali. Gli smartwatch riescono ad analizzare ...Insieme alla nuova serie4 Series ,annuncia l'arrivo in Italia anche diBand 8 , la nuova versione della smart band sottile e leggera che offre il monitoraggio completo dei parametri di vitali e ...4 e 4 Pro sono disponibili all'acquisto in Italia a partire da oggi , 8 giugno. Con gli smartwatch debutta ancheBand 8 , colorata smartband con display AMOLED da 1,47 pollici con ...

Huawei Watch 4 e variante Pro disponibili in Italia, c'è anche Band 8 | PREZZI HDblog

Huawei annuncia oggi la disponibilità dei dispositivi wearable HUAWEI WATCH 4 Series. Inoltre, arriva oggi in Italia anche HUAWEI Band 8.Un altro aspetto importante per la salute è il sonno, che viene monitorato in modo accurato e preciso dalla serie WATCH 4 grazie alla tecnologia HUAWEI TruSleep 3.0. Questa sfrutta la luce infrarossa ...