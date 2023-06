Highlights Swiatek-Haddad Maia 6-2 7-6 | semifinale Roland Garros 2023 VIDEO

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ilcon glidella secondafemminile al. Igaha battuto in due set la brasiliana Beatrizcon il punteggio di 6-2 7-6(7), in poco più di due ore di gioco. Un successo sofferto per la numero uno del mondo, che nel tiebreak ha dovuto annullare anche un set point alla sua avversaria. Alla fine però sarà proprioa giocarsi il titolo in finale contro Muchova. GLISportFace.

Swiatek - Gauff - Roland Garros Highlights - Tennis video Eurosport IT

World No. 1 Iga Swiatek made it back-to-back French Open finals with a 6-2, 7-6(7) win over Brazil’s Beatriz Haddad Maia at Roland-Garris on Thursday.Iga Swiatek plays Karolina Muchova in the French Open final after beating Beatriz Haddad Maia in the semifinals.