Highlights Gara-3 Miami Heat-Denver Nuggets 94-109 | Nba Finals 2023 VIDEO

(Di giovedì 8 giugno 2023) Glidi-3 delle Nbache ha visto iimporsi 109-94 in casa dei, portando la serie sul 2-1. Il terzo quarto rompe l’equilibrio e permette a Jokic e compagni di gestire il vantaggio accumulato senza problemi. Il fuoriclasse serbo chiude la sua prova con 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist (nessuno ci era mai riuscito nella storia delle finali). Tripla doppia anche per il miglior realizzatore di giornata: Jamal Murray che si ferma a 34 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Jimmy Butler si ferma a 28 punti, mentre Bam Adebayo si ferma a 22 con 17 rimbalzi. SportFace.

Jimmy Butler segna 28 punti e Bam Adebayo ne aggiunge 21 con 17 rimbalzi, ma Miami non trova le percentuali di- 2 e crolla nella ripresa.- 4 nella notte tra venerdì e sabato alle 2.30

