Harry voleva farlo da anni | la scelta rimandata per la regina Elisabetta

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il principenon risparmia mai rivelazioni sul suo passato. Questa volta il figlio di re Carlo è finito di nuovo sotto i riflettori per alcune dichiarazioni rilasciate tantifa in cui c’entra anche la defunta nonna, laII. Solo oggi le sue parole sono tornate a galla e appare chiara la verità.da ormai duesi è trasferito oltreoceano insieme a sua moglie Meghan Markle e il resto della sua amorevole famiglia, insieme ad Archie e Lilibeth. La coppia non ne poteva più delle pressioni della corona inglese e ha per questo, soprattutto dopo quanto accaduto a Lady Diana in passato, di vivere lontano da Londra una vita quanto più possibile “normale”. Eppure, alcune dichiarazioni del passato mostrano come il principino aveva in testa quest’idea già da ...

A rivelarlo è stato lo stesso, in Spare. "Non le importava cosa pensassero gli altri", ha scritto. "Indossava minigonne e stivali con i tacchi alti, ballava come, beveva tequila come me, ...Come quando Green chiede adi chiarire se sia vero quanto aveva dichiarato ad un giornale, cioè che nonparlare con il maggiordomo 'traditore' di Diana Paul Burrell , o se invece fosse ...L'indiscrezione fu riportata in passato da The People e oggil'ha confermata aggiungendo che, contrariamente al fratello William, nonincontrare l'ex tuttofare per dirgli di smettere con ...

L'omicidio di Giulia Tramontano - Storie Italiane 06/06/2023 YouTube

Per il secondo giorno consecutivo il principe Harry è stato sottoposto al controinterrogatorio del legale del Mirror, ma alcune delle sue affermazioni non corrisponderebbero alla realtà dei fatti ...Nella giornata di mercoledì 7 giugno in aula il principe Harry accusa il Mirror Group Newspaper di aver indagato illegalmente sulla sua vita ...