Questa mattina ben venticinque carabinierieseguito cinque perquisizioni alla ricerca di ... Il primo episodio risale al 10 marzo: intorno alle 2, Manni e Protopapa avrebberodi rubare una ...Cambiamenti, crescita e traguardi nonintaccato i valori che guidano l'agenzia, da sempre ... Anni in cui abbiamodi rendere il nostro approccio sempre più on point, affinando le nostre ...Luisa ed Eliolavorato in sintonia per 36 anni sviluppando quello che è l'attuale negozio ... Abbiamo sempredi venire incontro alle esigenze di chi entrava da noi cercando di soddisfare ...

'Hanno cercato di uccidere Zelensky' TGLA7

Sui media locali il sospetto che i russi abbiano attaccato volutamente Kherson durante la visita del Presidente ...Classe 1991, è padre di una bambina di 3 anni. Sarebbe sconosciuto agli archivi della polizia e dell'intelligence. I testimoni parlano di un uomo ...