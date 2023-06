Hamsik torna al Napoli? Notizia sul futuro | c’è l’annuncio ufficiale!

(Di giovedì 8 giugno 2023) È scoppiata lamania nel mondo del calcio dopo la vittoria del terzo Scudetto. Non poteva che essere così visto il ritorno al successo dopo 33 anni, per una piazza che ha celebrato ogni momento della sua cavalcata. Inoltre tante voci vorrebbero diversi cambiamenti in società, conseguenti all’addio di Spalletti.in dirigenza? La situazioni Infatti si sta facendo un gran parlare della possibile partenza di Cristiano Giuntoli verso Torino, ovviamente sponda Juventus. Nonostante Giuntoli abbia ancora un anno di contratto, non si sprecano le speculazioni su un possibile addio e sulle conseguenti nuove figure societarie. FOTO: GiuntoliInoltre alcune di queste speculazioni hanno parlato di un possibile approdo nella dirigenza delda parte di Marek, una delle leggende del club azzurro. Proprio di ...

In poco tempo, il Napoliin Europa e lo fa in grande stile. Nel 2011, conquistarono l'accesso ... i protagonisti di questo autentico ritorno tra le stelle vanno dai nomi come: Lavezzi,ed ...... ha vissuto una rinascita nel 2023: negli anni 2010 il Napoli di Mazzarri con, Cavani, ... Napoliad essere protagonista e con essa il Napoli e Luciano Spalletti . FABIO GROSSO (Frosinone) : ...In poco tempo, il Napoliin Europa e lo fa in grande stile. Nel 2011, conquistarono l'accesso ... i protagonisti di questo autentico ritorno tra le stelle vanno dai nomi come: Lavezzi,ed ...

Hamsik torna al Napoli La risposta del suo entourage AreaNapoli.it

Marek Hamsik potrebbe tornare al Napoli in altra veste, arriva la risposta del suo entourage in merito ad un eventuale ingaggio del club azzurro.Grande commozione per l'ultima partita di Marek Hamsik. Il centrocampista del Trabzonspor ha detto addio al calcio giocato lo scorso weekend, dopo ...