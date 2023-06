Haaland | «L’Inter è un’ottima squadra | ma noi abbiamo ancora fame»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 giugno 2023) Manca sempre meno alla finale di Champions League fra Manchester City e Inter. Oggi, sul sito ufficiale della Uefa, è uscita un’intervista a Erling, il centravanti norvegese dei record di Guardiola. Dopo aver infranto il precedente primato di gol in Premier League il giovane attaccante del City vuole mettere la firma anche sulla finale di Champion per conquistare uno storico Triplete (Premier, Fa Cup e Champions). Dopo essere stato a secco nella semifinale contro il Real Madridsi è detto voglioso di contribuire alla vittoria della sua: «Daremo il massimo per vincere la coppa» Nelvista concessa al sito internet della Uefa l’attaccante ha innanzitutto sottolineato quanto sia importante per lui giocare una partita del genere: «Ho sempre sognato di giocare la finale ...