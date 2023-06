Gufi | dovete arrendervi | Pil | risparmio e investimenti? Il trionfo del governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Idovranno farsene una ragione. Del resto, come insegnano i maestri del giallo, quando gli indizi aumentano, diventano prove. E qui ormai si è perso il conto. Che le cose in Italia stessero andando molto meglio di quanto previsto più o meno da tutti lo scorso autunno, con gli sconfitti alle urne a sghignazzare, lo si era già capito da qualche mese. L'occupazione da record, la valanga di contratti stabili, la produzione che non si è fermata, l'export che ha continuato a trainare, gli aerei strapieni, il turismo ripartito alla grande, lo spread non esploso malgrado le mazzate di madame Lagarde sui tassi. Poi sono iniziati ad arrivare i numeri della crescita. Quelli veri, messi nero su bianco da Istat e da Eurostat E anche i più scettici (e menagrami) alla fine hanno dovuto capitolare. Fitch il 12 maggio ha rivisto le stime del pil dallo 0,5 all'1,2%. Un bel salto. ...