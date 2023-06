Guerra Ucraina | Meloni | Garantiamo nostro sostegno Serve pace giusta

Roma, 08 giugno 2023 ""Il nostro sostegno alla causanon è in discussione. Le parole del Cancelliere tedesco Scholz mi hanno fatto piacere, gli faccio i complimenti. Tutte le persone che hanno una responsabilità sanno che difendere gli ucraini ...Lain, ha aggiunto, "ha confermato che il cyber è la principale minaccia alle democrazie liberali, ci dobbiamo difendere. E la nostra principale debolezza è la mancanza di risorse ...... la libertà e il rispetto della sovranità democratica, ed è per questo che non c'è alternativa per gli Stati Uniti, l'Europa e i loro alleati se non garantire che l'vinca questa, o per ...

Secondo quanto comunicato oggi dal Washington Post e poi confermato dalla viceministra della Difesa ucraina Hanna Maliar, “la tanto attesa ...Che fuori dai tecnicismi bellici, significa che e' partita la controffensiva; mentre altre quattro fonti hanno rivelato, questa volta al Washington Post, che "si è aperta una fase della guerra volta a ...