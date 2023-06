Guerra nucleare ormai imminente | Nato pronta a combattere la Russia in Ucraina

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lasi avvicina al confronto diretto con lae allo schieramento di truppe sul territorio diin. Lo scenario da incubo non è profetizzato da un commentatore qualunque, bensì da Anders Rasmussen, ex segretario generale dellae consigliere ufficiale del presidente Volodymyr Zelensky. “Se lanon concorderà un chiaro percorso per l', c'è la chiara possibilità che alcuni Paesi possano agire da soli. Sappiamo che la Polonia è molto impegnata nell'assistenza concreta all'. E non escluderei che la Polonia s'impegni di più seguita dai baltici, magari con proprie truppe sul terreno” la soffiata di Rasmussen. L'ex numero uno dell'Alleanza Atlantica preme sull'acceleratore: “Penso che i polacchi ...

...russa regge bene alle sanzioni e che il consenso in Russia allanon è in calo, l'unica sconfitta possibile è quella militare . Vorrei che qualcuno mi spiegasse perché una potenzacome ...... se però il risultato sarà il meltdown di una centraledi grandi dimensioni, allora questa storia è anche peggio di un crimine di: è un crimine contro l'umanità che va a far danni a ...Il direttore dell'Aiea Grossi avverte che "è essenziale mantenere l'integrità del bacino di raffreddamento della centrale e del canale di scarico della centraledi Zaporizhzhia", alimentati ...

La Nato si avvicina al confronto diretto con la Russia e allo schieramento di truppe sul territorio di guerra in Ucraina. Lo scenario da incubo non ..."La guerra in Ucraina, come mai prima d'ora, ha dimostrato l'unità dell'Ue nella difesa dei suoi valori fondanti, andando oltre le priorità nazionali dei singoli Paesi. Questa unità sarà cruciale ...