...sono stati raggiunti dai militari dellaCostiera di Roccella Ionica e delladi ... Dopo lo sbarco a Roccella, i profughi sono stati sottoposti ad una prima visitae successivamente,......un numero non rispondente al vero di posti letto Covid - 19 attivabili in 48 ore in area... Il Nucleo di polizia economico finanziaria delladi finanza, guidato dal colonnello Daniele ...'E' in corso una riorganizzazione complessiva dell'attività di continuità assistenza, ex, proprio sul territorio di Fano per andare incontro il più possibile alle esigenze di salute ...

Guardia medica, ogni sede sarà pagata. «Primo passo, ma serve ridare qualità» L'Eco di Bergamo

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Una proposta per intercettare i medici necessari a coprire al meglio il servizio di quella che un tempo si chiamava guardia medica, per salvare – come ha garantito nei giorni scorsi il direttore ...