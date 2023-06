“Guarda come ti ammazzo” | coppia gay minacciata e insultata alla stazione

(Di giovedì 8 giugno 2023) Pavia – Unadi ragazzi gay è stata aggredita con minacce e insulti davantidi Pavia. L’aggressione è stata filmata da uno dei due ragazzi e postata sui social, con l’hashtag #pridemonth, in riferimento al mese di giugno, in cui si celebrano i diritti Lgbtq+. “Oggi ho deciso di fare un giro a Pavia col mio ragazzo e questo è stato il benvenuto” scrive il ragazzo aggredito accanto al video che ritrae un uomo mentre lo insegue e gli urla: “Gay, fro… di merda vuoi vedereti?” Nel filmato l’uomo continua a ripetere una serie di insulti e a minacciare il ragazzo che aveva iniziato a riprendere la scena con il cellulare. “Questo è ciò che è ci successo ieridi Pavia – scrive il ragazzo sui social-. Sono davvero stufo di episodi ...

"Guarda come ti ammazzo", minacce e insulti a coppia gay a Pavia ... Adnkronos

Un'aggressione omofoba a Pavia è stata documentata in un video. ""Gay di m***a, guarda come vi ammazzo" urla un uomo. Per fortuna l'aggressione è stata solo verbale. E' avvenuta in mezzo a decine di p ...(Adnkronos) – Una coppia di ragazzi gay è stata aggredita con minacce e insulti davanti alla stazione di Pavia. L’aggressione è stata filmata da uno dei ragazzi e postata sui social, con l’hashtag #pr ...