Grottaminarda | famiglia picchiata e derubata in casa

Un'intera famiglia è stata legata, picchiata e derubata nella propria villa a Grottaminarda, in provincia di Avellino. A compiere l'irruzione una banda composta da almeno cinque persone. Armati anche ...Attimi di terrore a Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove una famiglia è stata derubata e picchiata all’interno della propria villa.