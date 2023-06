Greta Thunberg profetessa? No | i cambiamenti climatici già nella Bibbia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non ricordavo questo versetto del Vangelo. È stato propostoliturgia ambrosiana di ieri, e mi ha fatto saltare sulla panca. Lo sottolineo con il corsivo. «In quel tempo. Il Signore Gesù disse: “In verità io vi dico: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone”» (Luca 4, 25-26). Trascuro il contesto, e l'omelia del sacerdote sulla vedova, mi fermo al «cielo chiuso». Resto colpito dal fatto che il Nazareno non cerca cause di questa calamità in una colpa degli uomini a cui seguirebbe un castigo divino (come l'Antico Testamento riferisce a proposito del diluvio e di altri sconvolgimenti), ma constata e basta. Cerco conferme di questa osservazione assai poco antropocentrica dei fenomeni ...