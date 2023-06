Grave incidente sull' A4 | due morti e cinque feriti  

(Di giovedì 8 giugno 2023) AGI - Uno scontro tra 2 mezzi pesanti e 2 auto ha provocato 2e 5 feriti nel tratto della A4 tra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa, in direzione Venezia. Isono entrambi passeggeri di una delle auto coinvolte e il loro decesso è stato constatato dai soccorritori sul posto. Una donna alla guida di una delle auto ha poi riportato un trauma alla testa, torace, addome e bacino ed è stato ricoverata in codice rosso all'ospedale San Gerardo. Gli altri due feriti più gravi, entrambi ricoverati in codice giallo, sono: un uomo di 55 anni (trauma cranico, schiena e bacino) portato all'ospedale di Legnano e una donna di 37 anni (trauma torace e schiena) ricoverata al San Carlo. Valutati ma non ospedalizzati i due conducenti dei mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, 3 ambulanze, 7 mezzi dei vigili del fuoco e forze ...

Tragedia la scorsa notte lungo l'autostrada A14 nel tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro, dove si è verificato unche ha causato la morte di un autista di camion e il ferimento di otto operai che erano al lavoro nel cantiere. Il camion, per motivi ancora da accertare, ha invaso l'area del cantiere ...... pure lui causain gara, e tornato subito protagonista al rientro in Francia. Ma il Bestia mette le mani avanti: ' Marc è stato fenomenale, ma il mio infortunio è stato molto più. Non ...... la piùè stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Pescara, le altre due sono state portate in ambulanza all'ospedale di Vasto (Chieti). Sul luogo dell'sono intervenuti i ...

Due morti nell'incidente sull'autostrada A4 tra Rho e Milano: maxi scontro tra tir e auto, una donna è grave Virgilio Notizie

L’incidente è avvenuto in serata in piazza San Gioacchino, tra Repubblica e Gioia. Feriti tre passeggeri del tram di età compresa tra 27 e 73 anni ...Incidente mortale sulla A4 oggi 8 giugno 2023 nel Milanese, fra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa. A causa dello scontro tra i veicoli coinvolti due persone sono decedute e tre sono gravemente feri ...