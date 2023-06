GPS elenco aggiuntivo prima fascia | la riserva deve essere sciolta esclusivamente nel periodo 21 giugno – 4 luglio 2023

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 8 giugno 2023) GPS graduatorie provinciali e di istituto per l’anno scolastico/24: gli aspiranti interessati all’allaGPS hanno potuto presentare la domanda di inserimento entro il 27 aprile ore 14. Chi non era in possesso del titolo entro quella data (caso a parte le abilitazioni/specializzazioni all’estero) dovrà necessariamente sciogliere lasu Istanze on line nel21– 4, altrimenti l’inserimento non sarà convalidato. L'articolo .