Governo e Corte dei Conti | una sfida inutile | suicida e atemporale

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lo scontro sorto in merito al sistema dei controlli esercitato dalladei, specie quello preventivo, è stato oggetto di critiche da parte delper la dilatazione dei tempi appunto di controllo, incompatibili con la necessità di rendere le procedure snelle, rapide ed allo stesso tempo efficaci ed efficienti. Il rischio connesso all’allungamento dei tempi dei controlli formali può incidere sulle possibilità di ricorrere alle erogazioni dei fondi del PNRR ma ancora di più, questo gravemente dimenticato dalle parti, di incidere sulla dinamica di un debito che rischia, questo sì, di andare fuori controllo. Oggi in un mondo rapidamente mutevole la strumentazione contabile di misurazione e controllo deve essere adeguata alla flessibilità altrimenti diventa un ostacolo all’attività progettuale e produttiva. La necessità di ...

Amato attacca ilGiuliano Amato, ex premier e presidente dellaCostituzionale, non è che l'ultimo esempio di una lunga e corposa lista di figure istituzionali che, in un modo o nell'...Ogni nuovosi è dato l'obiettivo di affrontare il problema creando anche strutture, perfino ... in particolare quello delladei conti, le attività delle Amministrazioni per garantirne la ...A partire da Paolo Bellini , esponente di Avanguardia nazionale, che ladi Bologna ha di ... nel giorno della fiducia aldella presidente di Fratelli d'Italia . 'Le chiesi come fa a ...

Incontro Governo - Corte dei conti a Palazzo Chigi Governo

L’apertura sui migranti del tedesco Scholz, la possibilità dell’invio di truppe Nato in Ucraina, aerei cinesi su Taiwan, lo stop ai cinesi in Pirelli. I fatti ...L'ex premier condivide le campagne della sinistra e si scaglia contro il governo Meloni: "Contiene nel proprio album di famiglia il regime di Mussolini" ...