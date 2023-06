Governo e Corte dei Conti | una sfida inutile | suicida e atemporale

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lo scontro sorto in merito al sistema dei controlli esercitato dalladei, specie quello preventivo, è stato oggetto di critiche da parte delper la dilatazione dei tempi appunto di controllo, incompatibili con la necessità di rendere le procedure snelle, rapide ed allo stesso tempo efficaci ed efficienti. Il rischio connesso all’allungamento dei tempi dei controlli formali può incidere sulle possibilità di ricorrere alle erogazioni dei fondi del PNRR ma ancora di più, questo gravemente dimenticato dalle parti, di incidere sulla dinamica di un debito che rischia, questo sì, di andare fuori controllo. Oggi in un mondo rapidamente mutevole la strumentazione contabile di misurazione e controllo deve essere adeguata alla flessibilità altrimenti diventa un ostacolo all’attività progettuale e produttiva. La necessità di ...

Il controllo delladei conti non ritardava era solo un ausilio, io da premier sarei stato ben ... I "ritardi sono oggettivi e non si comprende l'arroganza delche non vuole neppure ......Stella ha scritto che martedì verrà presentata una nuova richiesta di appello presso la...sicurezza per aver pubblicato informazioni vere che hanno rivelato crimini di guerra commessi dal......non ha ancora incassato la terza rata e non è ben chiaro quale sia la direzione che il... ha perso un mese di tempo a restringere l'ambito di competenza delladei Conti perché nell'ultima ...

L’uomo di Mattarella dietro la lite governo-Corte dei conti Nicola Porro

Il controllo della Corte dei conti non ritardava era solo un ausilio ... I "ritardi sono oggettivi e non si comprende l'arroganza del governo che non vuole neppure accettare un confronto e neanche si ...Dal governo dei migliori (Draghi) al governo dei peggiori (Meloni) Una domanda che, dopo più di sei mesi da quando l'esecutivo a guida FdI è entrato in carica, chi lo ha eletto deve iniziare a porsi.