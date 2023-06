Google rilascia Android TV 14 Beta

...appena citata ma sono in queste piccole cose che ormai si nota quando un produttore non...di supporto software si eleverebbe tantissimo andando a pareggiare l'esperienza che offrecon i ...Scrittura Intelligente è già disponibile per tutti gli utentiWorkspace e con accountpersonale in inglese, spagnolo, portoghese, francese e pure italiano. La feature vienesia ...la patch di giugno per gli smartwatch Pixel Watch, mentre gli aggiornamenti per i telefoniPixel si fanno attendere. Gli amanti della tecnologia e i pronosticatori avrebbero ...

Android 14 raggiunge la stabilità della piattaforma: Google rilascia la beta 3 TuttoAndroid.net

Su GoogleChat Web è stata implementata la funzione Scrittura Intelligente che suggerisce frasi pertinenti a ciò che si sta scrivendo. Su GoogleChat Web è stata implementata la funzione Scrittura ...Il colosso hi-tech Google di recente ha rilasciato diverse novità che coinvolgono molti servizi importanti, con novità basate sull'AI generativa e di carattere tecnico-amministrativo: ecco di cosa si ...