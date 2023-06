Good Omens 2 | dal 28 luglio 2023 su Amazon

Nella serie vedremo anche David Tennant ( Doctor Who,) dare la voce al droide Huyang, mentre è confermato che, dopo la serie Obi - Wan Kenobi , anche in questi episodi farà la sua ...... Elizabeth Perkins ( Weeds ), Ken Jeong ( Community ), John Cho ( Cowboy Bebop ), Paul Walter Hauser ( Cobra Kai ), Anna Konkle ( PEN15 ), Jack Whitehall () e Vivian Wu ( Away ).Prime Video ha finalmente svelato il trailer ufficiale della tanto attesa seconda stagione di, la serie basata sul best - seller internazionale di Terry Pratchett e Neil Gaiman . Gli appassionati dei viaggi incredibili di un angelo e un demone saranno felici di sapere che la nuova ...

Good Omens Stagione 2 - Crowley e Aziraphale sono tornati nel primo trailer ufficiale della seconda stagione su Prime Video. Il trailer di Good Omens Stagione 2 è stato rivelato mercoledì 7 giugno. Do ...L’angelo Azraphel e il demone Crowley stanno per tornare. Il trailer della seconda stagione di "Good Omens" fa partire il conto alla rovescia per i nuovi episodi, disponibili su Prime Video dal 28 ...