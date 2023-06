Gli italiani mangiano sempre meno | ecco come l’inflazione sta impoverendo il carrello della spesa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu – Glie unapiù povera, il che si riflette inevitabilmente sulla quantità di cibo consumata, la quale comincia a subire mutamenti piuttosto sensibili, specialmente secondo gli ultimi dati Istat, rilanciati sia da Coldiretti che dal Codacons. Italia, paese non ancora povero in cui lapiù cara Tagliare le spese al supermercato o in qualsiasi altro posto venda ciò che consumiamo. La tendenza è – drammaticamente – questa, fotografata dall’Istat che mostra percentuali tutt’altro che trascurabili: quasi il 5% inè quanto glispendono nel, nonostante il costo dei generi alimentari sia aumentato a causa del...