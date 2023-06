Giuntoli-Napoli alla resa dei conti | la mossa del ds per andare alla Juve

Calciomercato- Bomba di Enrico Fedele per il prossimo allenatore del: occhio - a sua detta - anche a Massimiliano Allegri . L'ex dirigente spiega i motivi del ...la questione...Nel caso in cui, le lacrime di gioia di Zielinski , dovessero trasformarsi in tristezza per un possibile addio alla sua amata, Cristianopotrebbe cominciare a sondare il terreno per ...Scanavino sa bene che il nome dicontinua a essere accostato alla Juventus. 'Ha ancora un anno di contratto con ile non sarebbe corretto nei loro confronti commentare ulteriormente. ...

Moggi: “Giuntoli non è vero uomo-mercato del Napoli, la Juve dovrebbe prendere pure Micheli” Tutto Napoli

Aurelio De Laurentiis non molla: "Giuntoli ha un contratto fino al 2024 con il Napoli" ha ripetuto più volte nei giorni scorsi. Vero. Ma ha anche un accordo totale con la Juventus. E in queste settima ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...