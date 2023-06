Giulia Tramontano | in attesa dell' autopsia veglia a Sant' Antimo

Si è svolto così, a Sant'Antimo , il paese a nord di Napoli, dove lei era cresciuta e dove vive tuttora la sua famiglia, il corteo in onore di, la ventinovenne uccisa, lo scorso 27 ...NAPOLI. C'erano le istituzioni con i loro gonfaloni, ma c'erano soprattutto i giovani - tanti, alcune migliaia - alla fiaccolata promossa a Sant'Antimo per, la 29enne incinta del piccolo Thiago uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nel Milanese lo scorso 27 maggio. La premeditazione, la crudeltà, l'ipotesi complici: ecco tutti i ..."VITTIMA DI MARTIRIO" 08 giugno 2023 22:10 Sant'Antimo (Napoli), in migliaia alla fiaccolata per- - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci

Omicidio Giulia Tramontano, un video incastra Impagnatiello: eccolo pulire le tracce di sangue TGCOM

La scomparsa prima e la notizia dell’omicidio poi di Giulia Tramontano si è inserita in una maniera inedita nelle ricerche di “Chi l’ha visto”, trasmissione… Leggi ...Si è svolto così, a Sant’Antimo, il paese a nord di Napoli, dove lei era cresciuta e dove vive tuttora la sua famiglia, il corteo in onore di Giulia Tramontano, la ventinovenne uccisa, lo scorso 27 ...