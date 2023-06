Giulia Tramontano | il luminol svela “copiose macchie di sangue” su pianerottolo e scale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) La casa “pulita” con un ordine che gli investigatori hanno definito quasi “ossessivo”. Un ambiente che ad occhio nudo non avrebbe mai fatto sospettare essere quell’appartamento la scena dell’omicidio di, la 29enne uccisa dal fidanzato reo-confesso Alessandro Impagnatiello. Ma quando i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche hanno acceso il, lo scenario ha dimostrato l’esatto contrario.diin salotto, suldell’abitazione, sullee anche su un carrello a uso condominiale. In alcuni tratti, presenti in maniera così ampia, da far pensare ai tecnici di aver commesso un errore con lo strumento che permette di far apparire tracce ematiche anche se apparentemente pulite. Ora gli ...