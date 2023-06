Giulia Tramontano | Chi l' ha visto scatena le polemiche per il servizio sul femminicidio della 29enne incinta al settimo mese | cosa è

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ildi apertura su, lauccisa aldi gravidanza,trasmesso durante l'ultima puntata di Chi l'ha, programma televisivo di Rai3 andata in ...

- - > Il sit.in organizzato a Napoli per ricordare- Ansa . Al termine di una giornata politica caratterizzata per lo più dalle adesioni entusiastiche (e bipartisan) alla "grande manifestazione degli uomini contro i femminicidi" ...Il servizio di apertura su, la 29enne uccisa al settimo mese di gravidanza, servizio trasmesso durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto , programma televisivo di Rai3 andata in onda lo scorso mercoledì 7 ...Abbiamo a cuore la tua privacy

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello aveva un complice Perché chi indaga ne è sempre più convinto IL GIORNO

Il legale della famiglia di Giulia Tramontano rompe il silenzio dopo i rilievi effettuati: "Impagnatiello non ha detto tutta la verità" ...Il servizio di apertura su Giulia Tramontano, trasmesso durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto, trasmissione televisiva di Rai3 anadat in onda lo scorso mercoledì 7 giugno ...