Giulia Tramontano | bufera su Chi l’ha Visto? per la “lettera a Thiago bambino mai nato” I commenti | “Terribile scelta | siete meglio di così”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Si può raccontare la cronaca nera senza alcuna enfasi o drammatizzazione, esponendo i fatti e lasciando che siano quelli a restituire al lettore la realtà? Sì. Eppure quasi tutti i contenitori televisivi finiscono per spingere la nera verso il drama, la fiction. Succede che durante la puntata di Chi? del 7 giugno viene mandato in onda un servizio dove una voce fuori campo legge una “mai“. Si parla dell’omicidio di, la 29enne incinta di sette mesi ammazzata dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Il pubblico del programma di RaiTre si sorprende: Sciarelli e il suo team di giornalisti e autori sono di solito attenti a non indugiare nel morboso. La linea è quasi sempre quella di dare informazioni ...