Giulia Salemi furiosa con Edoardo Donnamaria? Il gesto scortese dell’influencer

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 8 giugno 2023) In questi giorni si è tenuta la festa di compleanno di Alberto De Pisis e pare che ci sia stato un clima molto teso tra due ex protagonisti del GF Vip. Le persone chiamate in causa sono. Stando a quanto riportato da alcune segnalazioni social, infatti, pare che i due L'articolo proviene da KontroKultura.