Giro NextGen 2023 | il percorso e le tappe ai raggi X Una cronometro | c’è anche il Passo dello Stelvio!

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tutto pronto per una delle corse apiù importanti del panorama ciclistico under 23: appuntamento da domenica con ild’Italia. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ile le frazioni nel dettaglio.11 giugno: Aglié – Aglié (9,4 km,individuale) Una breve prova contro il tempo di 9,4 chilometri ad aprire il programma. Completamente pianeggiante nella prima fase, uno strappo proprio a chiudere, in ogni caso adatta agli specialisti. 12 giugno: San Francesco al Campo – Cherasco (151 km) Dopo pochi chilometri la salita di Pilonetto, poi le ascese verso La Morra e Novello. Finale mosso verso Cherasco: dai 1500 m all’arrivo in salita abbastanza marcata con ...