(Di giovedì 8 giugno 2023) Prosegue l’avvicinamento alde France e non può mancare l’appuntamento con ildi, giunto alla sua 86a edizione. Unche non snatura le caratteristiche di questa corsa: 1097 chilometri e cinquesu otto che vanno oltre i 2000 metri di dislivello. Ci saranno corridori di peso: su tutti Remco Evenepoel e Wout Van Aert. Andiamo ad analizzare frazione dopo frazione quale sarà ildi questa corsa aelvetica. Tappa 1: EINSIEDELN – EINSIEDELN (cronometro, 13,1 km) Come di consueto si comincerà con una sorta di prologo pianeggiante che permetterà di conoscere i primi distacchi fra gli uomini che si giocheranno la classifica generale. Crono che sarà rapidissima e corsa a medie orarie super: soli 90 metri di dislivello che si ...

Giro di Svizzera 2023: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tanta salita in preparazione al Tour OA Sport

Prosegue l'avvicinamento al Tour de France e non può mancare l'appuntamento con il Giro di Svizzera, giunto alla sua 86a edizione. Un percorso che non snatura le caratteristiche di questa corsa: 1097 ...Van der Poel vuol essere sempre protagonista. Il 28enne cambia approccio verso il Tour de France e spiega tutto in un'intervista.