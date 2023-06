Giornata mondiale degli Oceani | gli ecosistemi utili per gli equilibri sulla terra

Ladegli Oceani si celebra l'8 giugno ed è un evento che vuole portare all'attenzione di cittadini, enti ...Molti ritengono che l'Oceano sia la nuova frontiera dell'economia: certamente si può fare un'economia del mare, ma la si deve fare in modo sostenibile" spiega, in questadegli ...Un anno di navigazione, finora compiuta a metà: ora la barca si trova in California e Soldini è arrivato a Milano per presentare il progetto in occasione delladell'ambiente del 5 ...

Nell’anno in cui si celebrano i 40 anni di vita associativa per AISLA, il mese di giugno diventa il tempo per commemorare la consapevolezza e il Global Day ne ...I dati Unesco raccontano una ricchezza in parte inesplorata e in parte già sfruttata male. Dall'oceano possono venire le medicine del futuro, ma serve uno sfruttamento sostenibile ...