Giornata Mondiale degli Oceani | fondazione Zoomarine e Guardia di Finanza rimettono in mare “Gui”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Salvata e soccorsa, torna inla piccola “Gui”, l’esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta trovata in difficoltà sulla spiaggia di Montalto di Castro lo scorso 12 marzo. Per prendersene cura era stata prontamente attivata la rete regionale per il recupero e la salvadelle Tartarughe marine “Tartalazio”, della quale fa parte anche L'articolo Temporeale Quotidiano.

La salute degli oceani è una buona occasione per considerare le conseguenze dell' emergenza climatica e ambientale su questi immensi ecosistemi, che coprono il 70% della superficie ... Cos'altro stiamo aspettando per intervenire Oggi ricorre l' Ocean Day, Giornata degli Oceani , data che celebra il mare , liquido amniotico del Pianeta, che ci consente di vivere, ...

I mari, che coprono il 51% del nostro Pianeta, hanno effetti positivi e negativi sul nostro benessere e sulla nostra salute ...L’8 Giugno si festeggia la Giornata mondiale degli Oceani. Airone Seafood insieme a Ogyre ha deciso di pulire l’oceano da cento chilogrammi di rifiuti marini Nel 2016 il sindacato aveva sollevato la ...