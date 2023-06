Giorgia Soleri tradita da Damiano David? Dopo la smentita | l' indizio pesantissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023)si sono davvero lasciati in maniera “consensuale”? Se la versione del frontman dei Maneskin è corretta, allora la lettura è che l'influencer non ha affatto gradito il video in cui il suo ex bacia un'altra pochi giornila rottura. Nel momento in cuiè uscito allo scoperto,ha risposto con movimenti social che hanno fatto molto rumore. Laha infatti smesso di seguire su Instagram l'ex fidanzato, la sua nuova fiamma Martina Taglienti e Victoria De Angelis, bassista della rock band romana. Un gesto non casuale, dato checonosce bene la ragazza che è stata ripresa mentre si baciava in discoteca con: è una delle migliori amiche di Victoria. ...