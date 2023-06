Giorgia Soleri | la reazione dopo il bacio di Damiano con un’altra

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il video diDavid che limona una ragazza in un locale ha fatto in giro del web in poche ore e il cantante è stato costretto ad ammettere la rottura con la fidanzata. Per adessonon ha parlato, ma ha già fatto qualcosa. Molti fan hanno notato che in queste ore l’attivista ha smesso di seguire Victoria,, Ethan e Thomas. Non solo l’unfollow al suo ex, ma proprio a tutti i Maneskin! E adesso aspettiamo una storia dove anche lei – come– spiega quello che è successo nei giorni scorsi.non segue più, Victoria, Ethan e Thomas su Instagram. pic.twitter.com/5Ict2O1TLP — Trash Italiano (@trash italiano) June 8, 2023e i rumor sul rapporto con ...

GALEOTTO FU IL VIDEO - Il giorno dopo il lancio della capsule collection di make - up diper Mulac, online inizia a circolare il video di Damiano David in compagnia di una ragazza. Gli atteggiamenti sono tutt'altro che amichevoli: i due ballano in discoteca e si baciano. ...... il frontman dei Maneskin , ha annunciato sui social la fine della sua lunga relazione con. Ma chi è misteriosa donna paparazzata con il leader dei Maneskin Mistero presto svelato. ...È finita con. Il cantante dei Måneskin, beccato con le mani nella marmellata , con tanto di video già virale in cui bacia un'altra , si giustifica via social. Nessun tradimento, ...

Si chiama Martina Taglienti ed è la ragazza immortalata nel video, viralissimo pubblicato su Tiktok in queste ore, mentre bacia in una discoteca Damiano David. Il cantante dei Maneskin ...Tra Damiano David e Giorgia Soleri è finita. La coppia si è lasciata da qualche giorno come confermato dal cantante dei Maneskin in una storia Instagram. Ma l'annuncio è stato praticamente un atto obb ...