Ginevra Bompiani al delirio contro la Meloni | “Messaggi benevoli alla mafia” Gelo in studio video

(Di giovedì 8 giugno 2023) “”. Irricevibile come semprein un intervento vergognosoGiorgianel corso di Stasera Italia su Rete 4. Affermazioni di una gravità inaudita. Sappiamo della sua ossessioneil premier, che abbiamo sperimentato in tutte le sue ospitate televisive. Ma la deformazione della realtà, il suo rovesciameento, stavolta hanno superato il limite della civiltà. Parole in libertà che non hanno nulla a che fare con un confronto onesto. Il suo intervento è tutto un insulto: “è molto dura verso alcuni, molto dura verso i deboli. Ha cominciato subito a essere dura: verso gli studenti e i ragazzi, poi è stata dura verso i poveri“, prosegue lo sproloquio. La ...

ci ricasca. La scrittrice, ospite della puntata del 7 giugno di Stasera Italia , rincara la dose contro Giorgia Meloni. In studio da Barbara Palombelli su Rete 4, lanon ...Che non c'entrano nulla con la linea del Pd ma ben si attagliano ai pensieri e alle parole di Michele Santoro e. Possibile che tra i deputati del Pd - lasciamo stare Schlein - ..., scrittrice, è ospite della puntata del 7 giugno di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 condotto da Barbara Palombelli., come in tante altre occasioni, ci va giù ...

Ginevra Bompiani oltre il limite: "Meloni Messaggi benevoli alla mafia" Liberoquotidiano.it

Ginevra Bompiani, scrittrice, è ospite della puntata del 7 giugno di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 condotto da Barbara ...Ricordo una frase di Carlo Freccero: «È bello, intelligente, con un’agenda ottima. Appartiene alla categoria di quelli che vanno in vacanza a Saint Tropez e che non sentono dal profondo la pulsione an ...