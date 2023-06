Gian Maria Sainato etero? | chi lo ha umiliato così nella sauna

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Laura Freddi, ex del conduttore, ha scoperto in diretta a Oggi é un altro Giorno della separazione di Paole Bonolis e Sonia Bruganelli : “Credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia e questo credo che sia la cosa più importante. Mi dispiace, però sai? Conosco bene Paolo, ho iniziato a conoscere anche meglio Sonia negli ultimi anni. C'è stata anche questa complicità tra di noi e, devo dirti la verità, mi dispiace.” Tra Barbara d'Urso e la comunità LGBTQIA+ c'è un legame da molto tempo. E' lei la protagonista del settimo giorno dedicato alla rassegna sul Pride Month 2023. Se da una parte è tacciata di condurre programmi “trash”, dall'altra è innegabile il suo impegno in difesa dei diritti della comunità rainbow. I fan di Barbara D'Urso possono dormire sonni tranquilli. La conduttrice, nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, ha cosí salutato i telespettatori: “Come sempre ci ...