Le pinzate delle mastodontiche escavatrici hanno dato il via alla terza ed ultima fase dei lavori di riqualificazione deldi Bergamo. In questi mesi avverranno la ricostruzione della Curva Sud Morosini, del settore ospiti e dei Distinti Sud, nonché la realizzazione del parcheggio interrato adiacente e di ...Giovedì 8 giugno, alle ore 13:15, inizierà la demolizione della Curva Sud Morosini deldi Bergamo, di proprietà dell'Atalanta . L'inizio dei lavori sarà visibile al pubblico sia da via del Lazzaretto che da viale Giulio Cesare. Qui verrano date quindi le prime 'pinzate' ...L'impianto cittadino, oggi, è stato rilevato dal comune per una cifra intorno ai 9 milioni di euro: da pochi giorni è stato avviato il cantiere per il rifacimento della Curva Sud, che ...

Gewiss Stadium, partita la terza fase. L’orgoglio di Percassi: “Sarà un impianto degno di Bergamo” La Gazzetta dello Sport

Il presidente dell’Atalanta era presente alla partenza dell’ultima tranche di interventi: “A cantiere finito sarà uno spettacolo”. La conclusione nell’estate del 2024 ...Bergamo. È iniziata alle 13.19 di giovedì 9 giugno la demolizione della Curva Sud e del Settore Ospiti del Gewiss Stadium. La prima pinzata dei mezzi ha aperto i lavori che porteranno entro la fine ...