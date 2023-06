Germania e Usa | non si arresta la crisi diplomatica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Mercoledì 31 Maggio 2023, dopo averlo comunicato al Cremlino, Berlino ha annunciato la chiusura di quattro dei cinque consolati russi in. Rimarranno aperti solo l’Ambasciata russa a Berlino di cui l’Ambasciatore Sergey Nechaev e un consolato. La Russia ha consolati a Bonn, Francoforte, Amburgo, Lipsia e Monaco, con il ministero degli Esteri – informato bruscamente dagli omologhi tedeschi – che deciderà quali chiudere e tenere aperti. Si tratta, evidentemente, di una misura di ritorsione, dopo che Mosca ha recentemente ordinato di limitare a 350 il numero di diplomatici tedeschi autorizzati a rimanere in Russia, compresi quelli che lavorano in enti culturali e scuole. Nei giorni scorsi, infatti, Mosca aveva deciso di ridurre di 280 unità, entro la data del 1° giugno, il numero dei dipendenti dello Stato tedesco che lavorano in Russia, su un totale di oltre ...