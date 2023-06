“Gay | ti ammazzo” | aggressione omofoba davanti alla stazione di Pavia E nessuno interviene

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ennesima, questa voltadi. “Gay di m.., guarda come ti”, urla un uomo inseguendo un ragazzoferroviaria. Il filmato è stato postato dvittima, Luca Wegan, su Instagram. “Scappa gay di m****, fr*** di m***, scappa”, e ancora “Femminaaa? Metti la minigonna?”, sono solo alcune delle frasi orribili che l’aggressore rivolge al ragazzo nel video. “Oggi ho deciso di fare un giro acon il mio ragazzo e questo è stato il benvenuto”, ha scritto il giovane che ha postato il filmato, con la scritta ‘Pride month’. Giugno è infatti il mese in cui si celebra l’orgoglio Lgbt, ed episodi del genere dimostrano ...

Il filmato pubblicato su Instagram dal giovane: «Oggi ho deciso di fare un giro a Pavia col mio ragazzo e questo è stato il benvenuto» ...Dopo l’aggressione verbale a sfondo omofobico avvenuta ieri pomeriggio a Pavia, Gay.it ha raggiunto Luca, uno dei due ragazzi della coppia gay che si è vesta insultata pesantemente da un balordo ...