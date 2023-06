' Gay di ma | ti ammazzo' | l' aggressione omofoba verso una coppia di ragazzi alla stazione tra i passanti indifferenti

'Volevo festeggiare il suo compleanno' Minacce violente 'di m...a guarda come ti', urlava l'uomo, mentre i due probabilmente si sono allontanati per evitare di inasprire una situazione ...di m.., guarda come ti' urla un uomo inseguendo un ragazzo davanti alla stazione ferroviaria di Pavia, in un video postato dalla vittima su Instagram. 'Oggi ho deciso di fare un giro a ...Il filmato pubblicato su Instagram dal giovane: "Oggi ho deciso di fare un giro a Pavia col mio ragazzo e questo è stato il ...

"Gay, ti ammazzo". Aggressione omofoba a Pavia e nessuno ... La Stampa

La denuncia arriva via Instagram da Luca Wegan, che mercoledì 7 giugno ha ripreso con il suo smartphone Pavia, aggressione omofoba alla stazione: «Gay di m., vuoi vedere come ti ammazzo Metti la minigonna» La vittima ha ripreso l'uomo che l'ha insultato condividendo il video su Instagram: «Avevo deciso di fare un giro a Pavia con il mio ragazzo e questo è stato il benvenuto. Sono stufo di chi dice che n ...