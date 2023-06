Garofani per i morti in Ucraina Artem | 17 anni | russo | multato e minacciato

(Di giovedì 8 giugno 2023) "Sapevo quello che rischiavo, ma non potevo restare indifferente". Lo studente è stato fermato e condannato a pagare 20 mila rubli per aver deposto, insieme a quattro amici, dei fiori. "A scuola sono dalla mia parte, i miei genitori no, girano con la Z sulla macchina"

Garofani per i morti in Ucraina. Artem, 17 anni, russo, multato e ... L'HuffPost

