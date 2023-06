Garbatella – Albero cade nel parco per bimbi ‘cavallo pazzo’

(Di giovedì 8 giugno 2023) – Nel pomeriggio del 7 giugno unè caduto nelCavallo Pazzo di via Magnaghi, nel cuore di. In quel momento, l’area era gremita di bambini: per fortuna nessuno dei piccoli è rimasto coinvolto. “Abbiamo sentito come un fruscio e ci siamo tutti girati vero quello strano rumore – racconta una testimone, contattata dall’Agenzia Dire – , la cosa strana è che l’aveva radici molto sottili, sembrava non fossero mai state ancorate bene nel terreno”. A quell’ora, a metà pomeriggio, ilera pieno dei piccoli alunni della vicina scuola dell’Infanzia ‘Casa dei’ e del nido di via Rocco da Cesinale ‘Villaggio nel bosco’. “L’non era enorme: ma se un bambino ci fosse passato sotto, sarebbe successo qualcosa di grave”, raccontano ancora i ...

Garbatella, albero cade nel parco 'Cavallo pazzo' gremito di bambini Dire

