Galliani | «Il momento più bello della stagione è stato la vittoria contro la Juve»

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’amministratore delegato del Monza Adrianoha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Cittadino sulladel Monza: Cominciamo dalla fine: è più grande la promozione o la salvezza? «Penso che siano due faccestessa medaglia, l’una senza l’altra non sarebbelo stesso. Il primo luglio, quando c’èil raduno, ho fatto tappezzare il nostro centro sportivo con questa frase: “Ci abbiamo messo 110 anni per arrivare in Serie A, ora non possiamo metterci 12 mesi per tornare in B”. Ce l’abbiamo fatta con sei giornate d’anticipo ed è stata una cavalcata eccezionale». Che salvezza è stata? «Direi un lavoro di squadra, tutti insieme. Come sempre. Siamo la miglior neopromossa d’Europa, al pari del Fulham. A pensarci ora sembra quasi scontato, ma non lo è. Per ...