(Di giovedì 8 giugno 2023) Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda Gli anni più belli, di. Uscito nel 2020, il filmglie idi un’fraterna nata per caso e messa alla prova dalla. Giulio, Paolo e Riccardo si incontrano da adolescenti e, nonostante tutto, rimangono legati da un rapporto indissolubile. "Gli anni più belli": film, cast completo guarda le foto Leggi anche › “Gli anni più belli”, il ...

Gli anni più belli diha avuto un tragitto particolare al cinema: uscì a ridosso dello scoppio della pandemia nel 2020, poi il suo ritorno in sala a luglio fece registrare buoni numeri. Una commedia amara, ...Stasera , 8 giugno, Rai 1 , in prima serata, trasmette Gli anni più belli , una pellicola che racconta, nell'arco di 40 anno, la storia di quattro amici. Il film è diretto da. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista e da Paolo Costella. Nicola Piovani ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del ...A casa tutti bene - La seriedirige un cast eccellente per dar vita a una serie Sky Original tratta dal suo omonimo film. Tutto inizia quando un lutto e un segreto del passato ...

Gli anni più belli, Gabriele Muccino, Kim Rossi Stuart e il cast ... ComingSoon.it

Gabriele Muccino racconta gli alti e i bassi di un'amicizia quarantennale, che resiste agli eventi della vita, agli sbagli e all'orgoglio.Gli anni più belli è una storia generazionale che copre un'amicizia lunga quarant'anni. All'uscita il regista Gabriele Muccino ci spiegò il senso del film con i suoi attori: Favino, Ramazzotti, Rossi ...