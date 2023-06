Furti in esercizi commerciali | 38enne arrestato nel Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAll’esito degli sviluppi dell’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (SA) ed avviata in seguito ai numerosipresso diversipresenti nel comune di Nocera Inferiore, nella mattinata odierna personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di Misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.P. classe 1985 di Nocera Inferiore, censurato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e in precedenza alla misura dell’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20.00 alle ore 07.00. Il Pubblico Ministero titolare delle indagini, coordinato dal Procuratore della Repubblica Antonio Centore, nel corso ...