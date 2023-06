Fs | al Bic 2023 premiato il progetto Cantieri parlanti

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il Gruppo Fs si conferma, come nel 2022, Best in Media Communication, il riconoscimento istituito da Fortune Italia e Eikon Strategic Consulting che testimonia la bontà delle attività di comunicazione ...

8 giugnoLa certificazione e lo Special Prize sono stati consegnati ieri 6 giugno a Roma nel corso dellaConvention.La certificazione e lo Special Prize sono stati consegnati ieri 6 giugno a Roma nel corso dellaConvention . Iscriviti alla newsletter - -

BIC 2023, ecco le 22 aziende 'Best in Media Communication' Fortune Italia

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Il Gruppo Fs si conferma, come nel 2022, Best in Media Communication, il riconoscimento istituito da Fortune Italia ...La UnipolSai Briantea84 Cantù comunica il rinnovo biennale di Josef Jaglowski fino al 31 maggio 2025 nel ruolo di capo allenatore. Il coach classe 1955 ha concluso la sua prima stagione in biancoblù c ...