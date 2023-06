Frosinone Omicidio Romina De Cesare | ascoltato il padre e i genitori di Pietro Ialongo

Si è conclusa questa mattina, in Corte d'assise a, la quarta udienza del processo con rito immediato a carico di Pietro Ialongo , accusato dell'della sua ex fidanzata, la giovane Romina De Cesare , di Cerro al Volturno. Com'è noto ...... riscontrata tramite la banca dati Afis, all'interno dell'appartamento teatro del delitto, ma anche dai contatti telefonici tra il cassinate e la donna nelle ore precedenti l'. La svolta, ...L'emozione è stata tanta anche quando Marcella, una signora del quartiere dove è avvenuto l', racconta di aver incontrato Yrelis per strada due giorni prima. 'Non la conoscevo. L'ho notata ...

Frosinone: fermato un giovane di Cassino per omicidio Poliziamoderna.it

Venti anni di presidenza da festeggiare il prossimo 16 giugno, tre promozioni in serie A (l’ultima conquistata il primo maggio, battendo 3-1 la Reggina), ma soprattutto un modello: ...ALATRI - Il provvedimento è stato adottato dopo l’accurata proposta formulata dalla Compagnia Carabinieri di Alatri, in seguito a ripetuti controlli dei militari. Come accertato nel corso di un’attent ...